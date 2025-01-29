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Сегодня, 13:22

Николай Писарев: «На место Клаудиньо в «Зените» нужен игрок а-ля Кузяев»

Даниил Аршавский
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Тренер сборной России Николай Писарев порассуждал о том, какого футболиста «Зенит» может взять после ухода из клуба бразильского полузащитника Клаудиньо.

«Конечно, на позицию ушедшего Клаудиньо нужен футболист. По мне, это должен быть кто-то а-ля Кузяев — и вытащить мяч, и в обороне отработать, такой дисциплинированный исполнитель. Потому что для того, чтобы вести игру, есть Вендел, есть Глушенков. Третий игрок такого плана нужен. А в целом, если надо было от кого-то освобождаться, я бы тоже выбрал Клаудиньо — он в принципе сделал все, для чего его брали. К тому же, продали его выгодно», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

27-летний хавбек покинул сине-бело-голубых в январе 2025 года и перешел в катарский клуб «Аль Садд». Клаудиньо провел за петербургскую команду 124 матча, забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В составе «Зенита» бразилец трижды становился чемпионом России и завоевывал Суперкубок страны, а также один раз одержал победу в национальном Кубке.

Источник: «РБ Спорт»
Клаудиньо
Николай Писарев
Футбол
ФК Зенит
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