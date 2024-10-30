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Сегодня, 18:20

Писарев считает, что ЦСКА не смог победить «Факел» из-за ошибок Николича

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился мнением, почему ЦСКА на своем поле в рамках 13-го тура не смог одолеть «Факел» (0:0).

«Там Пьянич в игру не вписался. Я был на этом матче. В первые 60 минут Пьянич просто приходил к трем центральным защитникам в пяти метрах, забирал у них мяч и пытался найти адресата, но причем такого адресата, когда там уже все за линией «Факела» были, все за линией мяча. И, имея трех центральных плюс Пьянича четвертого, который опускался, то одного человека как раз там под Мусаевым не хватало.

Плюс потерялся Обляков. По мне, в таком случае или ты должен убирать одного центрального защитника, чтобы там игрок лишний был впереди, или Пьянича двигать туда. А то, что делал Пьянич, может сделать, мне кажется, и Дивеев. Поэтому час вообще ничего было. И Николич, мне кажется, очень поздно понял, что надо делать», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

После 13-го тура ЦСКА занимает 5-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 24 очками, «Факел» — на 14-м месте с 11.

Источник: РБ Спорт
Николай Писарев
ФК ЦСКА (Москва)

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