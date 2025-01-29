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Сегодня, 15:20

Писарев считает, что Николич устроит в ЦСКА глобальную перестройку

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о причинах нестабильной игры ЦСКА по ходу первой части сезона РПЛ.

«Дергание Облякова, уход Чалова, покупка Койта, приход Гуарирапы... Он, кстати, на мой взгляд, ожиданий от своего прихода не оправдал. Ну и Пьянич, несмотря на то что топ-футболист, тормозил всю игру. Он подходил к трем центральным, забирал пять в пяти метрах, долго выбирал ход... Обляков вообще не понимал, что делать.

Но мне при этом симпатичен Марко Николич — как общается, как держится... И сейчас он перестраивает игру на 4-4-2 с «ромбом» — схема очень непростая, где флангов может не хватить, где центрального защитника третьего надо куда-то девать, а там, между прочим, важнейший игрок сборной Дивеев. Интересна и позиция Облякова, позиция Пьянича при переходе на такую схему. Так что перестройка будет глобальная, и будет интересно посмотреть на армейцев в эти 12 туров», — цитирует Писарева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице с 31 очком.

Источник: РБ Спорт
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Николай Писарев
ФК ЦСКА (Москва)
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