Писарев считает, что у «Локомотива» не может быть головокружения от успехов

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился эмоциями от матча 16-го тура, в котором «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2).

«У «Локо» вся команда была прямо вот не в тонусе, непривычный был «Локомотив». Плюс первый нелепый гол, который одних окрыляет, а у других опускаются руки. Тем не менее вышли на второй тайм заряженные, сделали 3:2, но видно был не день «Локомотива». Пиняев, которого я сейчас видел в сборной, выглядит очень прилично. И его выход на замену это показал. И вот эта тройная замена в перерыве, наверное, признание, что не угадал составом. У Угальде просто все залетало. У меня нет ощущения, что у «Локо» — головокружение от успехов», — рассказал Писарев «РБ Спорт».

По итогам матча «Спартак» приблизился с «Локомотиву» на расстояние в три очка — у железнодорожников в активе 34 балла, у красно-белых — 31