Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:40

Писарев считает, что у «Локомотива» не может быть головокружения от успехов

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился эмоциями от матча 16-го тура, в котором «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2).

«У «Локо» вся команда была прямо вот не в тонусе, непривычный был «Локомотив». Плюс первый нелепый гол, который одних окрыляет, а у других опускаются руки. Тем не менее вышли на второй тайм заряженные, сделали 3:2, но видно был не день «Локомотива». Пиняев, которого я сейчас видел в сборной, выглядит очень прилично. И его выход на замену это показал. И вот эта тройная замена в перерыве, наверное, признание, что не угадал составом. У Угальде просто все залетало. У меня нет ощущения, что у «Локо» — головокружение от успехов», — рассказал Писарев «РБ Спорт».

По итогам матча «Спартак» приблизился с «Локомотиву» на расстояние в три очка — у железнодорожников в активе 34 балла, у красно-белых — 31

Источник: «РБ Спорт»
Николай Писарев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Сегодня
Вчера
Неделя