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Писарский назвал глупыми тех, кто связывает отсутствие голов со сменой фамилии

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Владимир Писарский (Сычевой).
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал корреспонденту «СЭ» смену фамилии и вопросы к его результативности в прошлом сезоне.

— Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?

— Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы.

— Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский — нет.

— Это глупые люди шутят.

— Как корабль назовешь, так он и поплывет.

— Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?

— Это народная мудрость.

— Это глупая народная мудрость.

В первой половине сезона-2022/23 Владимир (тогда еще Сычевой — прим. «СЭ») выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям» и начал выступать под фамилией Писарский. 27-летний российский футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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