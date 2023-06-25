Писарский назвал глупыми тех, кто связывает отсутствие голов со сменой фамилии

Сегодня, 10:50
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал корреспонденту «СЭ» смену фамилии и вопросы к его результативности в прошлом сезоне.
— Вы как-то коррелируете смену фамилии и снижение результативности или это бессвязные факторы?
— Вы сами себе ответили на этот вопрос. Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы.
— Но были шутки, что Сычевой забивал, а Писарский — нет.
— Это глупые люди шутят.
— Как корабль назовешь, так он и поплывет.
— Разве это связанные вещи? А если корабль дырявый?
— Это народная мудрость.
— Это глупая народная мудрость.
В первой половине сезона-2022/23 Владимир (тогда еще Сычевой — прим. «СЭ») выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.
В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям» и начал выступать под фамилией Писарский. 27-летний российский футболист провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.