Писарский назвал преимущество Промеса в гонке бомбардиров

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о бомбардирской гонке в текущем розыгрыше российской премьер-лиги.

«Я не ставлю цели стать лучшим бомбардиром. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное — забивать и помогать команде. Не будем скрывать, что «Спартак» и «Крылья Советов» — это разные команды. Там люди играют давно и сыграны с Промесом. Мне надо влиться в новую команду. Не буду списывать на то, что он давно в команде, а я только пришел. Однако это тоже фактор в пользу него», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После первой части сезона Промес и Сычевой делят лидерство в снайперской гонке чемпионата России, на счету каждого из нападающих по 14 голов.