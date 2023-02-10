0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:31

Писарский назвал преимущество Промеса в гонке бомбардиров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о бомбардирской гонке в текущем розыгрыше российской премьер-лиги.

«Я не ставлю цели стать лучшим бомбардиром. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное — забивать и помогать команде. Не будем скрывать, что «Спартак» и «Крылья Советов» — это разные команды. Там люди играют давно и сыграны с Промесом. Мне надо влиться в новую команду. Не буду списывать на то, что он давно в команде, а я только пришел. Однако это тоже фактор в пользу него», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После первой части сезона Промес и Сычевой делят лидерство в снайперской гонке чемпионата России, на счету каждого из нападающих по 14 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-o-gonke-bombardirov-promes-davno-v-spartake-etot-faktor-v-polzu-nego-226741/
Владимир Сычевой
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кузьмичев: «Глушенков не решит задачу «Локомотива», поэтому взяли Дзюбу»

«Зенит» не может договориться о новом контракте с Кузяевым