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Писарский после разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА: «Не думаю, что про сборную теперь можно забыть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в комментарии для «СЭ» оценил связь между неудачной игрой против ЦСКА (0:4) и возможным вызовом в сборную.

— Коваленко после матча сказал, что после такой игры против ЦСКА про сборную можно забыть.

— Один матч влияет на решение тренерского штаба? Я не считаю, что про сборную можно забыть. Это один матч. Все бывает. Тяжелое поле, тяжелая погода и собственные ошибки привели к такой игре.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками после 19 туров. В следующем туре самарцы сыграют против «Ахмата», матч состоится 19 марта.

Писарский попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Крылья Советов (Самара)
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