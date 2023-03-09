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Писарский: «Меня не спрашивали, заслуженно ли футболисты получают больше других. Имею право сравнить, я видел другую жизнь»

Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал свои слова о справедливых зарплатах для российских футболистов.

«Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтеры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты. Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех. Не было вопроса о том, заслуженно ли футболисты получают больше других людей.
Я хотел донести, что людям, которые попали в Российскую премьер-лигу, в частности, мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что видел до этого другую жизнь. Смотря на себя, могу сказать, что футболист заслуженно получает свою зарплату, потому что всю жизнь работал ради этой цели. Получаешь травмы, не видишься с родственниками, получаешь большую нагрузку. Это сложно. Если хочешь попасть в команду с хорошей зарплатой, нужно работать еще больше. Не каждый человек может попасть в команду премьер-лиги», — цитирует Писарского Metaratings.

В зимнее трансферное окно 27-летний форвард перебрался в «Крылья» из «Оренбурга». На счету Писарского 14 голов в 16 матчах текущего розыгрыша РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-menya-ne-sprashivali-zasluzhenno-li-futbolisty-poluchayut-bolshe-drugikh-lyudei-233983/
Владимир Сычевой (Писарский)
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ФК Крылья Советов (Самара)
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