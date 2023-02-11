0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:27

Писарский — о голе, который у него отобрал Марин: «На его месте я бы также поступил, скорее всего»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос о том, чем закончился его конфликт с полузащитником «Оренбурга» Джимми Марином из-за «украденного» гола.

«Если честно, я злился на него, но после свистка меня отпустило. Мы выиграли, а это — самое главное. С Марином после игры обнялись и посмеялись. Все остались в хороших отношениях. В игре я не совсем красиво себя повёл, но люди не знали всей ситуации после матча. В первые секунды после каких-то событий в жизни не всегда адекватно реагируешь, но потом время проходит. С тем же Марином просто повеселились потом. На месте Марина я бы также поступил, скорее всего. Так что никаких обид и недопониманий между нами не было», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

На 44-й минуте матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) Писарский отправил матч в ворота соперника, однако уже около ворот мяч задел и добил Марин.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года.

Источник: https://metaratings.ru/news/skoree-vsego-ya-by-postupil-takzhe-pisarskii-o-gole-kotoryi-u-nego-otobral-marin-226949/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Владимир Писарский — о легионерах: «Они у нас в гостях, поэтому должны учить наш язык»
Агент Масоэро: «У Лукаса нет никакой травмы, он не собирается уходить из «Нижнего Новгорода»
Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально»
Агент Барбоза назвал Кузяева отличным игроком: «Не него точно будет спрос в Европе!»
Кузьмичев уверен, что Пиняев принесет пользу «Локомотиву»
Кузьмичев назвал главных конкурентов Дзюбы в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кураньи: «Дзюба — топовый футболист, который принесет «Локомотиву» голы»

Мостовой: «Планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально»