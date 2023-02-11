Писарский — о голе, который у него отобрал Марин: «На его месте я бы также поступил, скорее всего»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос о том, чем закончился его конфликт с полузащитником «Оренбурга» Джимми Марином из-за «украденного» гола.

«Если честно, я злился на него, но после свистка меня отпустило. Мы выиграли, а это — самое главное. С Марином после игры обнялись и посмеялись. Все остались в хороших отношениях. В игре я не совсем красиво себя повёл, но люди не знали всей ситуации после матча. В первые секунды после каких-то событий в жизни не всегда адекватно реагируешь, но потом время проходит. С тем же Марином просто повеселились потом. На месте Марина я бы также поступил, скорее всего. Так что никаких обид и недопониманий между нами не было», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

На 44-й минуте матча 15-го тура РПЛ «Оренбург» — «Факел» (4:1) Писарский отправил матч в ворота соперника, однако уже около ворот мяч задел и добил Марин.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на три с половиной года.