Писарский поделился ожиданиями от предстоящего сезона для «Крыльев Советов» в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ожиданиями от предстоящего сезона для самарского клуба в РПЛ.

«Согласен с тем, что «Крылья» в прошлом сезоне могли рассчитывать на большее. Впереди новый сезон, новая страничка. Надеюсь, что все, как и я, выдохнули. Постараемся ярко начать сезон и показать, на что мы способны. Что наша игра — одна из самых красивых в чемпионате. Задачи на сезон еще не озвучивались, но каждая команда знает, что задача — победа в каждом матче. Будем стараться выигрывать, а как получится — покажет время», — приводит слова Писарского «РИА Новости».

В первой половине сезона-2022/23 Писарский выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям». Он провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.