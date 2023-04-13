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Писарский — о комментариях судей в РПЛ: «Это бы зашло зрителям. Да и самому хочется понимать — за что ставятся пенальти и отменяются голы»

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал возможное появление комментариев судей в РПЛ.

— Такое есть в Медиалиге [комментарии судей], в РПЛ это бы круто смотрелось?

— Наверное, да. Это бы зашло зрителям.

— А тебе самому?

— Тоже. Хочется понимать, за что ставятся пенальти или отменяются голы. Далеко ходить не надо — играли с ЦСКА (речь о кубковом матче 5-го апреля), защитник отдавал передачу вратарю. Мне еле ногу там зацепило, траекторию это не поменяло. То есть был акцентированный пас вратарю. Вратарь берет мяч в руки и назначается свободный удар. Потом он [судья] стоит, к нему подбегает толпа игроков ЦСКА, начинают ему объяснять: «Не, не, не, ты так не свисти. Это неправильно было, давай измени [свое решение]».

Проходит 30 секунд — он отменяет свое решение, хотя как может рефери отменить то решение, которое он уже сделал? — приводит слова Писарского пресс-служба РПЛ.

27-летний форвард перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в январе этого года. В текущем сезоне на его счету 14 голов и 1 голевые передачи в 20 матчах РПЛ.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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