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Сегодня, 14:12

Писарский считает, что «Севастополь» и «Таврия» спокойно могут быть в верхней части таблицы ФНЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) высказался о расписании чемпионата и FONBET Кубка России.

— Как вам такие серии — из-за формата Кубка одни и те же команды играют друг с другом несколько матчей подряд?

— Если честно, это не радует. Я бы не сказал, что это приятно. Но так совпало, надо играть, — приводит «РБ Спорт» слова Писарского.

— Вы крымский парень. Как смотрите на то, что команды Крыма, вероятно, вскоре войдут в состав участников ФНЛ?

— Надеюсь на это и буду только рад.

— Насколько команды будут конкурентоспособны на уровне ФНЛ и второй лиги?

— Думаю, некоторые команды Крыма спокойно могут быть в верхней части таблицы первой лиги.

— Некоторые — это какие?

— «Севастополь», «Таврия». Раньше сказал бы, что «Крымтеплица», но сейчас там нет конкретики, команда не ставит задачу набирать хороших игроков, играют молодые.

Писарский в январе этого года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». В текущем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 2 результативные передачи. В FONBET Кубке России на его счету 5 забитых мячей в 6 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-pisarskij-sevastopol-i-tavriya-spokojno-mogut-by-t-v-verhnej-chasti-tablitsy-fnl/
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