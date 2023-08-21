Писарский сообщил, что чувствует себя хорошо после ДТП в Самаре

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил «СЭ» на вопрос о своем состоянии после ДТП в Самаре.

Ранее об аварии сообщил Telegram-канал «Волжская защепка». Футболист повредил машину, однако сам не пострадал.

«У меня все хорошо, спасибо», — сказал Писарский корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Писарский не выходил на поле с мая из-за травмы голеностопа, полученной в прошлом сезоне.

27-летний форвард перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. Футболист провел 16 матчей за самарскую команду, забил три гола и сделал 2 результативные передачи.