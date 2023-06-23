Писарский уверен, что Личка проявит себя в «Динамо»: «Он хороший специалист. Желаю победы в каждом матче»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марцела Лички в «Динамо».

— Ваш бывший тренер Марцел Личка возглавил «Динамо». Пожелали ему удачи?

— С Марцелом мы друзья, он хороший специалист. Я не то что думаю, я уверен, что он проявит себя в «Динамо». Он хорошо общается с игроками, поэтому у него все получится. Передаю ему привет, желаю удачи и побед в каждом матче, — сказал Писарский «СЭ».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.