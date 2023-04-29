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Сегодня, 16:29

Писарский высказался о разгромном поражении от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о разгромном поражении от «Зенита» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

«Пенальти все сломал? Наверное, да. Пенальти, красная карточка — все вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом — ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка — стало тяжело. «Глаза горели», а потом все будто опустилось. Мне кажется все надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если еще на одного игрока меньше, сами понимаете... Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать», — приводит слова Писарского Metaratings.ru.

После 25 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Крылья Советов» — на 12-м (25 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-ob-1-5-ot-zenita-khorosho-nachali-igru-no-posle-penalti-i-krasnoi-kartochki-stalo-tyazhelo-247159/
Владимир Сычевой (Писарский)
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