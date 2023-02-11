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Писарский: «Не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать, я доволен тем, чего уже добился»

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил о том, что не планирует в ближайшее время переходить в европейские клубы.

«Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в РПЛ — это мало. Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно.

Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив. Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ. Была мечта просто поиграть в российских лигах. Что будет дальше, я не думаю. Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание. Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо», — цитирует Писарского Metaratings.ru.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/pisarskii-ne-sobirayus-v-blizhaishee-vremya-v-evropu-ya-tolko-polgoda-v-rpl-lyudi-smotryat-na-stabilnost-226748/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
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