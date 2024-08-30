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Судейство

Сегодня, 14:35

Питана не считает, что Ньямси сфолил на Осипенко. Зачем такой эксперт в ЭСК?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Нестор Питана.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК), чье заседание прошло 27 августа. В частности, признан ошибочным вердикт Владимира Москалева, судившего матча 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (3:2). На 61-й минуте он не назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Жерзино Ньямси на Максиме Осипенко.

Как говорится в информационной заметке на сайте РФС, «действия игрока обороняющейся команды «Локомотив», по мнению большинства членов комиссии, являются наказуемыми, так как защитник действовал безрассудно, не думая о безопасности соперника. В связи с этим комиссия считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Локомотива» за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде. Также, комиссия отмечает, что ВАР обязан был вмешаться и пригласить судью к монитору ввиду наличия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при голосовании мнения четырех экспертов ЭСК разделились следующим образом: Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Равшан Ирматов высказались за то, что Москалев ошибся, а вот Нестор Питана поддержал судью. Раз речь идет о мнении большинства членов комиссии.

На основании чего сделан такой вывод? На основании комментария председателя ЭСК Павла Каманцева, данного 26 августа «РБ Спорт».

«Матч получился повышенной сложности и до последних минут судья с ним неплохо справлялся. Но, к сожалению, в одном ключевом моменте в конце игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир (Москалев) не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР. Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока «Ростова» по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким. Можно говорить о желтой карточке по тому, как Няьмси вступил в единоборство и последствиях для бьющего. То есть этот момент нельзя считать легким фолом, который был совершен после окончания игрового действия. Это ошибка судьи, и ВАР как раз и создан для того, чтобы помогать арбитру в поле исправлять такие решения. К сожалению, вчера этого сделано не было, что подпортило общее впечатление от тура, который в целом прошлой на достаточно высоком уровне, затмив, например, неплохой дебют Михаила Черемных», — сказал Каманцев.

Обратите внимание на это высказывание: «Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра».

Отсюда следует, что потом аргентинец сообщил о поддержке решения судьи. То есть для Питаны это не фол, не основание для назначения штрафного удара или пенальти (в зависимости от того, где происходит нарушение правил) и вынесения предупреждения.

Возникают логичные вопросы. Такая трактовка существует в Аргентине или Эквадоре (там Питана руководит судьями)? В чем польза от такого эксперта в российской ЭСК?

Максим Осипенко
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Жерзино Ньямси
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