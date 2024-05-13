Пивоваров назвал Овечкина одним из первых кандидатов на участие в Братском Кубке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил появления на поле главного тренера бело-голубых Марцела Лички в Братском Кубке, который пройдет летом в Москве. Также, по его словам, в турнире может сыграть нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Хотите еще раз увидеть Личку на поле?

— По-моему, он играл очень даже хорошо. После этого делился позитивными впечатлениями. Но матчи Кубка будут в более серьезном спортивном режиме проводиться. Тем не менее не исключаем его выход на поле.

— Планируется ли расширение участников в следующие годы?

— Пока не планируем, но очень много идей по развитию проекта уже есть. Пока настрой позитивный.

— Возможна ли игра Александра Овечкина?

— Конечно, мы об этом думаем. С его участием был фантастический ивент, событие, которое перевернуло представление многих о медиафутболе. Сумасшедшие охваты после его гола, единоборства. Естественно, если такой сценарий допустим, он один из первых кандидатов.

Братский Кубок пройдет с 3 по 7 июля. В нем примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК и «Партизан».Турнир пройдет в формате «Москва против Белграда».