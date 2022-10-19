Пивоваров опроверг слухи о возможном переходе Смолова в «Галатасарай»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» опроверг слухи о том, что нападающий Федор Смолов мог перейти в «Галатасарай».

— Были слухи, что Смоловым интересуется «Галатасарай». Что-то приходило в клуб?

— Не было такого разговора.

32-летний футболист перешел в «Динамо» из «Локомотива» зимой 2022 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Смолов провел за «Динамо» 14 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач.