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Сегодня, 10:50

Пивоваров отреагировал на слова Медведева о возможном окончании изоляции российского футбола

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева о предпосылках к возможному окончанию изоляции российского футбола.

— Александр Медведев заявил, что есть предпосылки к нашему возможному возвращению в европейский футбол. Видите ли вы со своей стороны подобные движения?

— Мне неизвестно. Он со мной не делился ни информацией, ни оценками, — сказал Пивоваров «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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