Гендир «Динамо» Пивоваров: «Мы пытаемся привлечь в футбол новую аудиторию, сделать его более ярким»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился планами провести межсезонный турнир с участием команд из разных стран.

«Мы пытаемся привлечь в футбол новую аудиторию, сделать его более ярким. Календарь имеет места для таких матчей, и мы стараемся это коммерциализировать. Это прекрасная инициатива. Не только мы организуем такие соревнования. Возможно, когда-нибудь в летнюю паузу проведем большой централизованный турнир с командами из других стран», — сказал Пивоваров.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).