Пивоваров прокомментировал достижение Смолова в 100 голов в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал тот факт, что форвард Федор Смолов забил 100 голов в РПЛ.

«Наверное, это у Федора нужно спросить, но мы все рады за него. Конечно, это великолепное достижение». На вопрос о том, не определилось ли руководство клуба с зимними сборами, Пивоваров ответил: «Мы в процессе», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Смолов реализовал пенальти в игре с «Локомотивом» (3:1) и забил свой 100-й гол в премьер-лиге. Он стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).