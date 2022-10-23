Пивоваров прокомментировал достижение Смолова в 100 голов в РПЛ

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал тот факт, что форвард Федор Смолов забил 100 голов в РПЛ.
«Наверное, это у Федора нужно спросить, но мы все рады за него. Конечно, это великолепное достижение». На вопрос о том, не определилось ли руководство клуба с зимними сборами, Пивоваров ответил: «Мы в процессе», — цитирует Пивоварова ТАСС.
Смолов реализовал пенальти в игре с «Локомотивом» (3:1) и забил свой 100-й гол в премьер-лиге. Он стал восьмым футболистом, которому удалось добраться до отметки в 100 голов в РПЛ. В нынешнем сезоне он может опередить Сергея Семака (102 гола) и Романа Павлюченко (104).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования