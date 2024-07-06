Пивоваров — об Антоне Миранчуке: «Мы следим за футболистами, которые доступны»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, интересуется ли клуб полузащитником Антоном Миранчуком.

«Мы следим за футболистами, которые доступны. Но эта информация далека от истины», — сказал Пивоваров.

В четверг, 4 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил возможного приглашения футболиста в клуб. При этом агент Миранчука Вадим Шпинев опроверг «СЭ» факт переговоров с бело-голубыми. Напомним, что у полузащитника 30 июня истек контракт с «Локомотивом».