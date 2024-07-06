Сегодня, 18:04
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, интересуется ли клуб полузащитником Антоном Миранчуком.
«Мы следим за футболистами, которые доступны. Но эта информация далека от истины», — сказал Пивоваров.
В четверг, 4 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил возможного приглашения футболиста в клуб. При этом агент Миранчука Вадим Шпинев опроверг «СЭ» факт переговоров с бело-голубыми. Напомним, что у полузащитника 30 июня истек контракт с «Локомотивом».