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Сегодня, 18:04

Пивоваров — об Антоне Миранчуке: «Мы следим за футболистами, которые доступны»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, интересуется ли клуб полузащитником Антоном Миранчуком.

«Мы следим за футболистами, которые доступны. Но эта информация далека от истины», — сказал Пивоваров.

В четверг, 4 июля, главный тренер «Динамо» Марцел Личка не исключил возможного приглашения футболиста в клуб. При этом агент Миранчука Вадим Шпинев опроверг «СЭ» факт переговоров с бело-голубыми. Напомним, что у полузащитника 30 июня истек контракт с «Локомотивом».

Антон Миранчук
ФК Динамо (Москва)
Вадим Шпинев
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