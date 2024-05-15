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Сегодня, 10:42

Пивоваров — о шутке Безрукова: «Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как относится к ситуации с шуткой полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

После матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 22-летний футболист пошутил, что в команде ждут перевода денег от «Краснодара».

«Он был приглашен на интервью, ему были заданы вопросы — и игрок, находясь в хорошем настроении, пошутил. Что в его шутке можно сравнить с, допустим, шуткой об убийстве? Это разве сравнимые вещи? Сейчас мы стараемся развивать РПЛ медийно. И в этом направлении в том числе и было сделано интервью с Безруковым. А когда у нас футболист, уходя с поля после матча и проявляя эмоции, потом за это получает дисквалификацию, возникает двойственная ситуация. Развиваем медийность — чтобы потом за нее же быть наказанными. В итоге после ситуации с нашим футболистом Макаровым мы отделили отсек на выходе с поля от микст-зоны специальными задвижками, и у вас теперь меньше контента, меньше реальных эмоций», — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил «СЭ», что комитет по этике 21 мая рассмотрит дело игрока «Рубина».

Источник: РБ Спорт
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
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