14 апреля, 14:34
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча с «Пари НН» (1:1).
На 60-й минуте Александр Трошечкин вывел хозяев вперед. Через 11 минут Ярослав Гладышев сделал счет равным.
— Ваше впечатление по игре?
— Не буду скрывать, есть разочарование, конечно. Мы разочарованы игрой, результатом, темпом, мотивацией игроков. Хочется видеть гораздо большего от команды с таким составом и такими амбициями, — сказал Пивоваров «РБ Спорт».
«Динамо» набрало 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле «Рубин».