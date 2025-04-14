Пивоваров — о матче с «Пари НН»: «Есть разочарование»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча с «Пари НН» (1:1).

На 60-й минуте Александр Трошечкин вывел хозяев вперед. Через 11 минут Ярослав Гладышев сделал счет равным.

— Ваше впечатление по игре?

— Не буду скрывать, есть разочарование, конечно. Мы разочарованы игрой, результатом, темпом, мотивацией игроков. Хочется видеть гораздо большего от команды с таким составом и такими амбициями, — сказал Пивоваров «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые примут на своем поле «Рубин».