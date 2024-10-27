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27 октября, 23:48

Пивоваров рассказал, что в «Динамо» в шутку предложили выдавать футболистам клюшки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что футболисты в раздевалке команды пошутили, что им пора выдавать клюшки.

«Динамо» в матче 13-го тура РПЛ обыграло «Химки» со счетом 4:3. В четверг в игре FONBET Кубка России команда победила «Крылья Советов» со счетом 6:3.

«Мы победили, яркий футбол. Понятно, что нападение сыграло лучше обороны, но главное — результат команды. В раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые 1 ноября примут «Ростов».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки

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