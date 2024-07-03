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Сегодня, 22:31

Пивоваров: «Легенды «Динамо» обязательно сыграют в Братском Кубке»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда в Братском Кубке на поле выйдут ветераны команды.

— Денис Колодин сыграет за Динамо в Братском Кубке?

— Да, он, Йован Танасиевич и Руслан Пименов — наши легенды, которые сыграют в Братском Кубке.

— Почему не организовали прощальный матч для Антона Шунина?

— Шунин попрощался с командой. Если будет возможность провести прощальный матч для Антона, то мы его проведем.

В среду, 3 июля, «Динамо» дома проиграло «Партизану» в серии пенальти — 2:4. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Константин Передирий

Антон Шунин
Йован Танасиевич
Руслан Пименов
ФК Динамо (Москва)
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