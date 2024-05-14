Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:25

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Вопросы контрактов будем решать после 30-го тура»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, когда клуб планирует вести с игроками переговоры о контрактах.

«Смолов пока не выполнил условия автоматического продления контракта. Но давайте футболисты не будут читать комментарии об их контрактах, а все-таки сосредоточатся на подготовке к играм. Вопросы контрактов будем решать после 30-го тура», — цитирует Пивоварова Sport24.

На данный момент бело-голубые под руководством занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда под руководством Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
«Локомотив» не станет чемпионом даже при равенстве очков с лидерами РПЛ
Вучич объяснил решение встретиться с Зеленской и Кулебой в Белграде
Норвежец получил жуткую травму, а чешская легенда грустит без России. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 13 мая
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
В «Динамо» не смогли рассказать о будущем Лички в команде
Евсеев: «У «Зенита» было много возможностей для чемпионства, но они не смогли набрать очков»
Канчельскис считает, что все претенденты на первое место в РПЛ заслуживают чемпионства
Футболист «Спартака» Джикия снова подал в суд на застройщика
Миллер поддержал Семака
Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Если Акинфеев захочет, то продлит контракт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Динамо» подало апелляцию в CAS на решение по делу норвежца Норманна