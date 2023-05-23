Пивоваров рассказал о ситуации с приостановившим контракт Бальбуэна

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о ситуации с парагвайским защитником Фабианом Бальбуэна.

— «Коринтианс» отстранил Бальбуэна от тренировок. Пишут, что он может вернуться в «Динамо», хоть это и сложно, потому что жена его хочет быть поближе к дому.

— Коллеги, могу дать формальный ответ. У него до 30 июня приостановлен контракт по его собственному заявлению. Если ничего не произойдет, с 1 июля он возобновится.

Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо» в июле 2022 года и перешел в «Коринтианс». За этот период 31-летний парагваец забил 4 гола в 31 матче за бразильскую команду.

Бело-голубые на данный момент занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков.