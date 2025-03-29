Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 марта, 18:27

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы взаимодействуем с Овечкиным»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал выход игроков команды в футболках в поддержку капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на матч 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

Перед встречей бело-голубых с «Оренбургом» на стадионе московской команды также появился баннер с надписью: «Саша, мы с тобой, ждем рекорда», посвященный Овечкину.

«У нас взаимодействие. Не знаю, видели ли вы анонс: Костя Тюкавин сегодня был в новом мерче, который мы делали совместно с Александром Овечкиным. Ждите, скоро в наших магазинах. Болеем за Овечкина в гонке за рекордом Гретцки», — цитирует Пивоварова Sport24.

На счету 39-летнего россиянина 889 шайб в НХЛ. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), ему осталось 6 голов.

Источник: Sport24
Александр Овечкин
Футбол
Хоккей
НХЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Трамп вновь недоволен Зеленским из-за переговоров. Что пишут СМИ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Роспотребнадзор: в Подмосковье больной холерой контактировал с 321 человеком
В ЮАР футболист умер во время матча
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя