Пивоваров считает, что «Динамо» по составу входит в топ-3 в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что состав московского «Динамо» по силе входит в тройку сильнейших среди команд РПЛ.

«Да, наш состав конкурентен. По силе он точно не ниже третьего места среди клубов РПЛ. Много усилений не планируется, но трансферы будут. Мы не комментируем позиции. Но я думаю, что плюс-минус понятно, что нам необходимо улучшать игру в обороне», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах.