Пивоваров считает, что футболисты «Динамо» доминировали весь матч с «Рубином»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о ничьей бело-голубых с «Рубином» (0:0) в матче 14-го тура РПЛ.

С 58-й минуты москвичи играли в большинстве: защитник казанцев Константин Нижегородов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Мы доминировали весь матч, создали много моментов — это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось. В одном из эпизодов игрок «Рубина» вообще выбил мяч из своих ворот с линии. Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне.

«Рубин» бился и эту ничью заслужил. Мы же, наверное, исходя из того, как развивалась игра, скорее потеряли два очка. «Рубин» заслуженно занимает свое место в таблице», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. «Рубин» идет на седьмой строчке с 19 очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Акроном», а «Рубин» встретится на выезде с «Пари НН».