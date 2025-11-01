Пивоваров считает, что футболисты «Динамо» доминировали весь матч с «Рубином»

1 ноября, 21:27
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о ничьей бело-голубых с «Рубином» (0:0) в матче 14-го тура РПЛ.
С 58-й минуты москвичи играли в большинстве: защитник казанцев Константин Нижегородов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Мы доминировали весь матч, создали много моментов — это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось. В одном из эпизодов игрок «Рубина» вообще выбил мяч из своих ворот с линии. Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне.
«Рубин» бился и эту ничью заслужил. Мы же, наверное, исходя из того, как развивалась игра, скорее потеряли два очка. «Рубин» заслуженно занимает свое место в таблице», — приводит ТАСС слова Пивоварова.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. «Рубин» идет на седьмой строчке с 19 очками.
В следующем туре «Динамо» сыграет дома с «Акроном», а «Рубин» встретится на выезде с «Пари НН».
alex.smotroff
Не доминировали а ананировали отсюда и результат
02.11.2025
unzak44
Тренер уровня восьмого-десятого места. Зачем динамики его взяли? Вот и болтаются на его любимых местах, претенденты на чемпионство мля...
01.11.2025
Вячеслав Правдорубов
11 на 10 это всегда доминирование одиннадцати, это и коню ясно, а Пивоваров это осознал только после игры. А то, что он явно полный "Чуъайс" и профан, - как ген. менеджер, понять никак не может.
01.11.2025
Робат
А смысл? Все равно ничья!
01.11.2025
Иванов Иван
Ну и?
01.11.2025