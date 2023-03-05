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Сегодня, 17:51

Пивоваров считает, что игрокам «Динамо» необходимо улучшить свою игру

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подвел итоги матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 18-го тура чемпионата России (1:0).

Автором единственного гола в матче стал нападающий московского клуба Константин Тюкавин.

«Мы все были очень рады, что он забил гол, молодец, пусть продолжает так же. Был ли первый тайм худшим для «Динамо» в нынешнем сезоне? Игра была тяжелой, не все получалось, но мы победили, довольны результатом. Надо улучшать свою игру, думаю, что тренерский штаб разберет, сделает соответствующие выводы», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

«Динамо» набрало 32 очка и поднялось на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 20 очками расположились на 11-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/17199865
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Константин Тюкавин
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