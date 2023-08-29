Пивоваров сообщил, что «Динамо» и «Торино» достигли согласия по базовым условиям

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, на какой стадии находится трансфер защитника бело-голубых Сабы Сазонова в «Торино».

— Что остается для успешного перехода Сазонова?

— Подписание трансферного контракта, медосмотр, подписание личного контракта. Сделка не завершена. Мы достигли согласия с «Торино» по базовым условиям.

— По переводу денег есть уже понимание?

— Да.

— Вы сказали, что трансферная кампания закончилась.

— Да. Я сказал, что если будут трансферы на выход, что было вероятно, то будут трансферы и на вход.

Ранее «СЭ» сообщал, «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

На Сазонова также претендовал итальянский «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 миллиона евро, однако футболист настаивал на переходе именно в «Торино».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.