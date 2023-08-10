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Сегодня, 13:17

Пивоваров сообщил, что покинул пост в ФИФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прекратил работу в качестве члена палаты Международной федерации футбола (ФИФА) по разрешению споров.

«Сейчас я не являюсь членом палаты ФИФА по разрешению споров. Я покинул пост в 2021 году, у меня прекратились полномочия там», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Пивоваров является генеральным директором «Динамо» с 12 января 2021 года. Ранее он занимал должность исполнительного директора петербургского «Зенита». С 2017 по 2020 год был членом правления РПЛ. С 2017 года Пивоваров являлся членом палаты ФИФА по разрешению споров.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18481913
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