Пивоваров сообщил, что покинул пост в ФИФА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прекратил работу в качестве члена палаты Международной федерации футбола (ФИФА) по разрешению споров.

«Сейчас я не являюсь членом палаты ФИФА по разрешению споров. Я покинул пост в 2021 году, у меня прекратились полномочия там», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Пивоваров является генеральным директором «Динамо» с 12 января 2021 года. Ранее он занимал должность исполнительного директора петербургского «Зенита». С 2017 по 2020 год был членом правления РПЛ. С 2017 года Пивоваров являлся членом палаты ФИФА по разрешению споров.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.