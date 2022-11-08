Пивоваров сообщил, что у «Динамо» нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Арсена Захаряна в «Челси».

«У нас сейчас нет коммуникаций с «Челси». Она была прервана со стороны английского клуба», — цитирует Sport24.

В конце августа «Динамо» и лондонский клуб вели переговоры по 19-летнему полузащитнику, но по техническим причинам переход не состоялся.

В текущем сезоне Захарян провел 15 матчей за бело-голубых в РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.