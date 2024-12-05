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Сегодня, 14:25

Пивоваров сообщил, что вопрос финансирования клубов от госкорпораций вынесен в качестве поручения на Госсовете

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о взаимоотношениях со спонсорами.

— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о том, что некоторые спонсоры после слов Федорищева обратились в клубы с просьбой о пересмотре контрактов. Обращались ли к вам?

— Взаимоотношения со спонсорами — наша коммерческая тайна. Как вы видите, «Динамо» активно в этом отношении, придерживается определенных коммерческих и сервисных подходов. На наш взгляд, «Динамо» взаимодействует со спонсорами довольно успешно. В ближайшем будущем, например, объявим об еще одном крупном соглашении. Но речь о другом — о финансировании от государственных корпораций. Этот вопрос вынесен в качестве поручения на Госсовете. Думаю, что в том числе об этом был комментарий про спонсоров.

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров. «Рост охватов не должен происходить в ущерб российскому футболу». Гендиректор «Динамо» — о клубе, агентах и последних скандалах в РПЛ
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Алаев
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