Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Было видно, что игровые связи еще не налажены»

Сегодня, 21:19
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.
— Было видно, что игровые связи еще не налажены. Перерыв был коротким, будем следить за дальнейшими результатами. Желаю удачи команде!
— Как оцените судейство в матче?
— В целом, арбитр отработал нормально. Были незначительные эпизоды, но в ключевых моментах вопросов нет.
Во втором туре «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля. «Краснодар» встретится с «Сочи» на день позже.