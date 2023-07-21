Генеральный директор «Динамо» Пивоваров: «Было видно, что игровые связи еще не налажены»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении от «Краснодара» (1:3) в матче первого тура РПЛ.

— Было видно, что игровые связи еще не налажены. Перерыв был коротким, будем следить за дальнейшими результатами. Желаю удачи команде!

— Как оцените судейство в матче?

— В целом, арбитр отработал нормально. Были незначительные эпизоды, но в ключевых моментах вопросов нет.

Во втором туре «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля. «Краснодар» встретится с «Сочи» на день позже.