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Сегодня, 13:08

Пивоваров высказался о возможном изменении формата чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном изменении формата чемпионата России.

«Процесс только начат — мы обсуждаем возможное усовершенствование формата. Было высказано несколько идей и общее собрание решило запустить процесс изучения этих идей. Речь скорее идет о том, что мы наблюдаем снижение ТВ-рейтингов, и о том, что нам необходимо предпринять шаги для улучшения показателей. Сомневаюсь о следующем сезоне. Мы только запустили процесс, сейчас нет конкретики», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

26 апреля стало известно о том, что общее собрание РПЛ на заседании 26 апреля приняло решение создать рабочую группу по обсуждению структуры Мир РПЛ, Кубка России и Суперкубка страны. Группу возглавил Пивоваров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-my-nablyudaem-snizhenie-tv-rejtingov-neobhodimy-shagi-dlya-uluchsheniya-pokazatelej/
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