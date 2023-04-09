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Сегодня, 13:26

Пивоваров заявил, что «Динамо» может обратиться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).

— У клуба есть вопросы к судейству Иванова в матче со «Спартаком»?

— Мы бы хотели пересмотреть момент с пенальти. Возможно, обратимся в ЭСК, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.

— Клуб удовлетворен тем, как в ЭСК отреагировали на момент с пенальти на Тюкавине в матче Кубка с «Зенитом»?

— Они оперативно рассмотрели эпизод, приняли решение по судье.

После этой встречи «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-dopustil-chto-dinamo-obratitsya-v-e-sk-rfs-po-itogam-matcha-so-spartakom/
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