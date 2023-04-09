Пивоваров заявил, что «Динамо» может обратиться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Сегодня, 13:26
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о судействе в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:3).
— У клуба есть вопросы к судейству Иванова в матче со «Спартаком»?
— Мы бы хотели пересмотреть момент с пенальти. Возможно, обратимся в ЭСК, — приводит «РБ Спорт» слова Пивоварова.
— Клуб удовлетворен тем, как в ЭСК отреагировали на момент с пенальти на Тюкавине в матче Кубка с «Зенитом»?
— Они оперативно рассмотрели эпизод, приняли решение по судье.
После этой встречи «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.