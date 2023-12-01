Пивоваров заявил, что в ситуации с выплатами ФИФА от «Динамо» ничего не зависит

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с выплатами ФИФА компенсаций за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

В октябре ФИФА сообщила, что денежные средства будут выплачены всем клубам, за которые футболист играл в течение двух лет, предшествующих чемпионату мира.

26 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что ФИФА не отправила деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира-2022.

«Динамо» не находится под санкциями. Но эта ситуация не зависит от нас», — цитирует Пивоварова ТАСС.

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.