Плиев рассказал, как относится к нелюбви аудитории к «Зениту»

Защитник «Ротора» Заурбек Плиев рассказал, как относится к нелюбви аудитории к «Зениту».

— Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

— Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» — «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» — 7-8 иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы, — цитирует Плиева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом.