Пловчиха Сорокина надеется, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ

Российская пловчиха Анастасия Сорокина пожелала «Краснодару» победы в чемпионате России по футболу.

19-летняя спортсмена вышла на старт на Кубке Сальникова в форме краснодарского клуба.

«Вообще, на футболе я была на пару раз. На стадионе «Краснодара». Он у нас славится, вы знаете. Очень хорошая арена. «Краснодар» станет чемпионом? Надеюсь! Болею за своих. Не могу иначе», — приводит слова Сорокиной «Спорт День за Днем».

«Краснодар» с 38 очками в качестве лидера ушел на зимний перерыв в РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит», занимающий вторую строчку в турнирной таблице.