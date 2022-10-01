Плутник не стал отвечать на вопрос о возможной отставке Циннбауэра

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник не стал отвечать на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Йозефа Циннбауэра после завершения матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4).

«Локомотив» не может одержать победу в РПЛ с 28 августа, тогда железнодорожники дома разгромили «Оренбург» со счетом 5:1. После этого московская команда потерпела четыре поражения подряд.

«Урал» занимает 15-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков, «Локомотив» с 9 очками идет на 12-й позиции.

В следующем туре «Урал» дома сыграет с «Химками» 7 октября, «Локомотив» на следующий день в гостях встретится с «Сочи».