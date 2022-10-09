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Сегодня, 14:03

Плутник выступил против назначения Бориса Ротенберга-младшего спортивным директором «Локомотива»

Виктория Кравченко

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что он против назначения Бориса Ротенберга-младшего спортивным директором клуба.

«Бориса Ротенберга-старшего, который хорошо знаком с главой «РЖД» Олегом Белозеровым и лоббирует кандидатуру сына перед Плутником. При этом сам Плутник выступает против такого назначения, поскольку в случае прихода Ротенберг-младший может получить расширенные полномочия с правом подписи. Поэтому новый менеджер сможет зайти в «Локомотив» либо при договоренности обеих сторон, либо после смены председателя совета директоров», — цитирует Плутника «РБ Спорт».

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации «СЭ», клуб рассматривает кандидатуру Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду «Локо» Юрия Семина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/plutnik-protiv-naznacheniya-rotenberga-sportivny-m-direktorom-lokomotiva/
ФК Локомотив (Москва)
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