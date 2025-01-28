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Сегодня, 18:10

По мнению Гладилина, Черчесов потерпит провал, если согласится на любую работу и не добьется результатов

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о том, сможет ли Станислав Черчесов продолжить тренерскую карьеру в России.

«Он опытный специалист, он сам лучше знает. Черчесов имеет огромный опыт, я думаю, что он уже будет выбирать команду. Потому что идти на любое предложение, а если он еще покажет неудачные результаты, то это будет уже провал полный. Я не думаю, что он будет спешить с выбором команды», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

27 января Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана.

Источник: Vprognoze.ru
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Станислав Черчесов
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