По мнению Гладилина, Черчесов потерпит провал, если согласится на любую работу и не добьется результатов

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о том, сможет ли Станислав Черчесов продолжить тренерскую карьеру в России.

«Он опытный специалист, он сам лучше знает. Черчесов имеет огромный опыт, я думаю, что он уже будет выбирать команду. Потому что идти на любое предложение, а если он еще покажет неудачные результаты, то это будет уже провал полный. Я не думаю, что он будет спешить с выбором команды», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

27 января Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана.