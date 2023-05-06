По заработанным пенальти Тюкавин уступает только Комличенко

Сегодня, 21:58
В весенней части чемпионата-2022/23 футболисты «Динамо» забили 11 мячей. Интересно, что в семи случаях непосредственное участие в результативной атаке принимал Константин Тюкавин.
20-летний форвард принял участие в восьми играх, в которых отметился тремя голами, результативной передачей и двумя заработанными пенальти. Кроме того, во встрече со «Спартаком» Константин не попал в протокол, но сначала после его удара Даниил Денисов вынес мяч точно на Арсена Захаряна, а затем передача Дениса Макарова на Тюкавина превратилась в гол из-за ошибки Александра Селихова.
Все голы «Динамо» в весенней части чемпионата
|
Дата
|
Матч
|
Минута гола
|
Участие Тюкавина
|
05.03.2023
|
Крылья Советов (д) — 1:0
|
90+1' (1:0)
|
Гол
|
11.03.2023
|
Динамо (г) — 3:1
|
19' (1:0)
|
Гол
|
18.03.2023
|
Урал (г) — 1:0
|
89' (1:0)
|
Гол
|
08.04.2023
|
Спартак (г) — 3:3
|
35' (1:1)
|
Заблокированный удар*
|
|
|
45' (2:2)
|
-
|
|
|
66' (3:2)
|
-
|
15.04.2023
|
Пари НН (д) — 3:1
|
79' (1:1)
|
Голевая передача
|
|
|
85' (2:1)
|
-
|
|
|
90+5' (3:1)
|
Заработанный пенальти
|
22.04.2023
|
Зенит (г) — 1:3
|
80' (1:2)
|
-
|
06.05.2023
|
Химки (г) — 1:0
|
90+6' (1:0)
|
Заработанный пенальти
* После удара Тюкавина Даниил Денисов вынес мяч из створа ворот прямо на Арсена Захаряна, который забил гол.
Тюкавин уже в пятый раз в нынешнем чемпионате заработал 11-метровый в ворота соперников «Динамо». До химчанина Петара Голубовича на Константине фолили нижегородцы Кирилл Гоцук и Иброхимхалил Юлдошев, железнодорожник Максим Ненахов и армеец Иван Обляков. Больше фолов в чужой штрафной (восемь) собрал на себе только Николай Комличенко. По три пенальти заработали Хорхе Карраскаль и Малком.
Лидеры чемпионата России-2022/23 по заработанным пенальти
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Заработанные пенальти
|
Николай Комличенко
|
Ростов
|
25
|
8
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
24
|
5
|
Хорхе Карраскаль
|
ЦСКА
|
22
|
3
|
Малком
|
Зенит
|
25
|
3
|
Кейта Бальде
|
Спартак
|
7
|
2
|
Вильсон Изидор
|
Локомотив
|
15
|
2
|
Дмитрий Воробьев
|
Оренбург
|
17
|
2
|
Хорен Байрамян
|
Ростов
|
19
|
2
|
Джон Кордоба
|
Краснодар
|
20
|
2
|
Игорь Смольников
|
Локомотив/Торпедо
|
20
|
2
|
Тимофей Маргасов
|
Сочи
|
21
|
2
|
Александр Руденко
|
Химки
|
22
|
2
|
Лечи Садулаев
|
Ахмат
|
22
|
2
|
Алексей Каштанов
|
Урал
|
23
|
2
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
25
|
2
Пенальти на Тюкавине реализовал Федор Смолов, для которого гол в ворота «Химок» стал 103-м в высшем дивизионе. В историческом списке бомбардиров динамовец поднялся на седьмое место, оставив за спиной Сергея Семака. Следующий точный удар позволит 33-летнему нападающему сравняться с Романом Павлюченко. А вот чтобы догнать замыкающего топ-5 Дмитрия Лоськова нужно будет забить еще 17 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
398
|
156
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
295
|
103
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98