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Сегодня, 21:58

По заработанным пенальти Тюкавин уступает только Комличенко

Кирилл Бурдаков
Статистик
Константин Тюкавин в матче с «Химками».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В весенней части чемпионата-2022/23 футболисты «Динамо» забили 11 мячей. Интересно, что в семи случаях непосредственное участие в результативной атаке принимал Константин Тюкавин.

20-летний форвард принял участие в восьми играх, в которых отметился тремя голами, результативной передачей и двумя заработанными пенальти. Кроме того, во встрече со «Спартаком» Константин не попал в протокол, но сначала после его удара Даниил Денисов вынес мяч точно на Арсена Захаряна, а затем передача Дениса Макарова на Тюкавина превратилась в гол из-за ошибки Александра Селихова.

Все голы «Динамо» в весенней части чемпионата

Дата

Матч

Минута гола

Участие Тюкавина

05.03.2023

Крылья Советов (д) — 1:0

90+1' (1:0)

Гол

11.03.2023

Динамо (г) — 3:1

19' (1:0)

Гол

18.03.2023

Урал (г) — 1:0

89' (1:0)

Гол

08.04.2023

Спартак (г) — 3:3

35' (1:1)

Заблокированный удар*

45' (2:2)

-

66' (3:2)

-

15.04.2023

Пари НН (д) — 3:1

79' (1:1)

Голевая передача

85' (2:1)

-

90+5' (3:1)

Заработанный пенальти

22.04.2023

Зенит (г) — 1:3

80' (1:2)

-

06.05.2023

Химки (г) — 1:0

90+6' (1:0)

Заработанный пенальти

* После удара Тюкавина Даниил Денисов вынес мяч из створа ворот прямо на Арсена Захаряна, который забил гол.

Тюкавин уже в пятый раз в нынешнем чемпионате заработал 11-метровый в ворота соперников «Динамо». До химчанина Петара Голубовича на Константине фолили нижегородцы Кирилл Гоцук и Иброхимхалил Юлдошев, железнодорожник Максим Ненахов и армеец Иван Обляков. Больше фолов в чужой штрафной (восемь) собрал на себе только Николай Комличенко. По три пенальти заработали Хорхе Карраскаль и Малком.

Лидеры чемпионата России-2022/23 по заработанным пенальти

Игрок

Команда

Матчи

Заработанные пенальти

Николай Комличенко

Ростов

25

8

Константин Тюкавин

Динамо

24

5

Хорхе Карраскаль

ЦСКА

22

3

Малком

Зенит

25

3

Кейта Бальде

Спартак

7

2

Вильсон Изидор

Локомотив

15

2

Дмитрий Воробьев

Оренбург

17

2

Хорен Байрамян

Ростов

19

2

Джон Кордоба

Краснодар

20

2

Игорь Смольников

Локомотив/Торпедо

20

2

Тимофей Маргасов

Сочи

21

2

Александр Руденко

Химки

22

2

Лечи Садулаев

Ахмат

22

2

Алексей Каштанов

Урал

23

2

Федор Чалов

ЦСКА

25

2


Пенальти на Тюкавине реализовал Федор Смолов, для которого гол в ворота «Химок» стал 103-м в высшем дивизионе. В историческом списке бомбардиров динамовец поднялся на седьмое место, оставив за спиной Сергея Семака. Следующий точный удар позволит 33-летнему нападающему сравняться с Романом Павлюченко. А вот чтобы догнать замыкающего топ-5 Дмитрия Лоськова нужно будет забить еще 17 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

398

156

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

295

103

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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