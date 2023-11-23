Побегалов считает, что у «Балтики» лучшие болельщики в РПЛ

Российский тренер Александр Побегалов назвал клуб РПЛ с лучшими болельщиками.

«У какого клуба РПЛ лучшие болельщики? «Спартаку» будет нелегко в Калининграде. Уверен, там будет полный стадион. «Балтика» всегда отличалась своими болельщиками и своим умением болеть. Я, когда в 70-е годы учился в Смоленске, приезжал на Балтику и стал обращать внимание, как они поддерживают свою команду», — приводит слова Побегалова Legalbet.

«Балтика» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после окончания первого круга. В 16-м туре калининградцы на своем поле примут «Спартак». Встреча пройдет в субботу, 25 ноября.