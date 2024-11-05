Жуков о результатах «Спартака»: «Станкович стабилизировал состав, команда стала увереннее играть»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в сезоне-2024/25.

«К сожалению, пока третье место далеко от «Спартака» в чемпионате России. Надо бороться за призовые места. Станкович стабилизировал состав, благодаря чему команда стала увереннее играть, чем в сентябре, и добиваться положительного результата», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 14 туров чемпионата России-2024/25 занимает пятое место в турнирной таблице с 25 очками.