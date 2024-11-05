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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:02

Жуков о результатах «Спартака»: «Станкович стабилизировал состав, команда стала увереннее играть»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил результаты красно-белых в сезоне-2024/25.

«К сожалению, пока третье место далеко от «Спартака» в чемпионате России. Надо бороться за призовые места. Станкович стабилизировал состав, благодаря чему команда стала увереннее играть, чем в сентябре, и добиваться положительного результата», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 14 туров чемпионата России-2024/25 занимает пятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков

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