Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Жуков назвал игру «Спартака» в этом сезоне неровной: «Хорошие матчи чередуются со средними»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии «СЭ» оценил результаты красно-белых в этом сезоне.

«Игра «Спартака» в этом сезоне неровная. Хорошие матчи чередуются со средними. Две игры против «Динамо» Махачкала получились неудачными. Конечно, «Спартак» прибавил в этом сезоне, состав стал лучше, качественнее стала его глубина», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 8 матчей занимает промежуточное пятое место, набрав 15 очков. В 9-м утре красно-белые примут на своем поле «Динамо». Матч пройдет 22 сентября, начало — в 16:30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Боксер Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа и защитил титул IBF
Командиры 58-й армии готовы дать показания в суде по делу генерала Ивана Попова
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Краснодар» и «Зенит»: 8 голов на двоих перед очной встречей. ЦСКА не побеждает топов, Дзюба адаптируется быстрее Соболева
«Спартак» — «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.30
«Спартак» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.30
«Пари НН» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты матчей 9-го тура: «Спартак» — «Динамо», «Пари НН» — «Локомотив» и другие
Сегодня
Вчера
Неделя